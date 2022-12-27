Армії Сербії і Косова перевели у бойову готовність

26 грудня президент Сербії Олександр Вучич наказав привести збройні сили країни до повної бойової готовності. Про це пише Українська правда.

Так, збройні сили Сербії, за наказом президента, перевели у найвищий рівень бойової готовності через нібито підготовку влади Косова до нападу на барикади сербів на півночі Косова.

Згодом Косово також привело свою армію у максимальну бойову готовність.

Як повідомляв Львівський портал, етнічні серби на півночі Косово почали будувати барикади ще наприкінці липня, протестуючи проти перереєстрації авто та ідентифікаційних карток. Вони негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії, тож досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове 5-річне використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. Нейтральні документи та автомобільні знаки в Косово мали втратити чинність 1 серпня 2022 року.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякав на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина «наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе».

Окрім того, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попереджає, що посилення напруженості у відносинах між його країною і Сербією грає на користь тільки РФ.

Довідково: Республіка Косово – частково визнана держава, яку Сербія вважає своєю територією. Парламент Косова проголосив незалежність у 2008 році. П’ять країн ЄС – Кіпр, Греція, Іспанія, Румунія та Словаччина – не визнають незалежності Косова.

15 грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.