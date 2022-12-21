Прем’єр Косова заявив про розпалювання Росією конфлікту на Балканах

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попереджає, що посилення напруженості у відносинах між його країною і Сербією грає на користь тільки президенту РФ Путіну. Про це пише Укрінформ із посиланням на The Guardian.

«Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні гальмується», – стверджує видання.

Так, етнічні серби на півночі Косова, де вони становлять більшість, більше тижня встановлювали барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню представників косовської влади, незважаючи на заклики США та ЄС ліквідувати незаконні дорожні загородження.

Зі зростанням ризику насильницьких зіткнень президент Сербії Александар Вучич скористався своїм правом, наданим йому резолюцією ООН, і звернувся до НАТО з проханням надати дозвіл на відправку 1 000 поліцейських і військовослужбовців, посилаючись на необхідність захисту сербських громад.

Нещодавній запит Сербії, перший з часу завершення війни у Косові в 1999 році, майже напевно буде відхилено, але занепокоєння викликає те, що він може стати першим кроком до одностороннього рішення про розгортання сил.

Курті стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Владіміра Путіна.

Він зазначив, що російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році. Косовський лідер додав, що він погодився дати військам під керівництвом НАТО – KFOR час, щоб переконати тих, хто на барикадах, відступити.

Глава уряду Косова додав, що барикади є кроком до поділу країни, незалежної від Сербії з 2008 року.

«Наше занепокоєння полягає в тому, що усунення цих барикад не може виключити жертв. І тому ми хочемо бути якомога обережнішими, щоб переконатися, що не буде дестабілізації і буде встановлений відносний мир і безпека. Але ми не можемо дозволити, щоб це порушення законності і конституційності тривало вічно. Тому так, це має закінчитися і чим швидше, то краще», – сказав Курті.

За його словами, ЄС і США згодні з тим, що барикади мають бути прибрані.

«Я думаю, що наших західних партнерів і друзів хвилюють зв’язки Белграда з Москвою. Ми не знаємо, як вони можуть бути оперативними у разі зростання напруженості у бік ескалації на півночі», – додав Альбін Курті.

Як повідомляв Львівський портал, етнічні серби на півночі Косово почали будувати барикади ще наприкінці липня, протестуючи проти перереєстрації авто та ідентифікаційних карток. Вони негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії, тож досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове 5-річне використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. Нейтральні документи та автомобільні знаки в Косово мали втратити чинність 1 серпня 2022 року.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякав на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина «наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе».

Довідково: Республіка Косово – частково визнана держава, яку Сербія вважає своєю територією. Парламент Косова проголосив незалежність у 2008 році. П’ять країн ЄС – Кіпр, Греція, Іспанія, Румунія та Словаччина – не визнають незалежності Косова.

15 грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу.

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