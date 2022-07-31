Загострення у Косово. Серби будують барикади та готуються до конфлікту

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток. Про це повідомляє Європейська правда.

Будівництво барикад підтверджує заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

«Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності», – заявив він.

Сербські ЗМІ повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова. Також повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Натомість у штабі миротворців KFOR заявили, що «відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію».

Як відомо, північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.

Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина «наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе».

Втім, це означатиме виклик миротворцям KFOR, а відповідно – оголошення війні НАТО.

Міністерство оборони Сербії виступило з терміновою заявою, повідомивши, що сербська армія «жодним чином не заходила на територію Косово».

«Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно пускає в ефір і яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між сербською армією та так званою “поліцією Косова”, Міністерство оборони повідомляє, що армія “На даний момент Сербія не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії (прийнята у Сербії назва Косово)», – йдеться в заяві сербського Міноборони.

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