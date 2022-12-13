Україні пообіцяли майже 1 млрд євро допомоги, щоб пережити зиму

На міжнародній конференції у Парижі оголосили майже про один мільярд євро допомоги Україні, щоб пережити зимовий період в умовах обстрілів росіянами та з наслідками від них. Про це пише Європейська правда.

Так, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що Україна отримає майже один мільярд євро допомоги, яку пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.

Вона додала, що 415 мільйонів євро виділять на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров’я та ще 22 мільйони євро – на транспорт. Решта коштів наразі не розподілена.

Як повідомляв Львівський портал, раніше на конференції президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі необхідною для України є підтримка з закупівлі LED-ламп.

50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики, при тому, що середній дефіцит української енергосистеми – близько 2,5 ГВТ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

Також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна виділить 8,5 мільйона євро допомоги для проходження зими, з них 5 мільйонів витратять на генератори.

Окрім того, ллава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна отримає ще 50 мільйонів євро допомоги, щоб зруйнувати плани Путіна «зламати українців своєю тактикою заморожування».

Нагадаємо, ще до удару, здійсненого в середині листопада, Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України.

В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Дефіцит потужності в українській енергосистемі протримається впродовж усієї зими. Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.