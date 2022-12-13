Чехія передась Україні генераторів на 5 млн євро

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна виділить 8,5 мільйона євро допомоги для проходження зими, з них 5 мільйонів витратять на генератори. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Так, Чехія виділила 5 мільйонів євро на закуплю генераторів, щоб забезпечити українців світлом і теплом під час блекауту.

«Чеська Республіка наразі постачає генераторні системи та обігрівачі в Харківську область, Дніпро, Київ, до шкіл та лікарень», – зазначив Фіала.

Окрім того, ще 2,5 мільйона підуть на «центри незламності» та 1 мільйон євро на підтримку лікарів. Також Чехія передасть понтонні переправи та мостові технології.

Прем’єр республіки наголосив, що для Європи мають бути три основні напрями: військовий, фінансовий та гуманітарна допомога.

«Наразі триває зима, і тому ми приділяємо увагу невідкладним потребам. Але буде помилкою втратити з уваги тривалу стабілізацію, відновлення та реконструкцію (…). У нас великі виклики, але ми не можемо зупинятися та зменшувати оберти. Частина України повністю зруйнована. Тепер нам разом належить її відновити», – додав Фіала.

Зазначимо, в Парижі триває міжнародна конференція з метою надання термінової допомоги Україні, щоб допомогти їй пережити морози, коли російські війська продовжують атакувати об’єкти цивільної інфраструктури по всій країні.

Раніше там президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі необхідною для України є підтримка з закупівлі LED-ламп.

50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики, при тому, що середній дефіцит української енергосистеми – близько 2,5 ГВТ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

Нагадаємо, ще до удару, здійсненого в середині листопада, Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України.

В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Дефіцит потужності в українській енергосистемі протримається впродовж усієї зими. Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.