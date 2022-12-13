Німеччина виділить ще 50 млн євро на допомогу Україні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна отримає ще 50 мільйонів євро допомоги для проходження зими. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Так, на конференції в Парижі Бербок зазначила, що Німеччина виділить ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу для України, щоб зруйнувати плани Путіна «зламати українців своєю тактикою заморожування».

«Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори», – наголосила вона.

Зазначимо, в Парижі триває міжнародна конференція з метою надання термінової допомоги Україні, щоб допомогти їй пережити морози, коли російські війська продовжують атакувати об’єкти цивільної інфраструктури по всій країні.

Раніше там президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі необхідною для України є підтримка з закупівлі LED-ламп.

50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики, при тому, що середній дефіцит української енергосистеми – близько 2,5 ГВТ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

Також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна виділить 8,5 мільйона євро допомоги для проходження зими, з них 5 мільйонів витратять на генератори.

Нагадаємо, ще до удару, здійсненого в середині листопада, Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України.

В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Дефіцит потужності в українській енергосистемі протримається впродовж усієї зими. Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.