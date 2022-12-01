Опубліковано пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

У четвер, 1 грудня, Суспільне Мовлення презентувало пісні та провело жеребкування фіналістів Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023.

Під час заходу були презентовані пісні учасників, з якими вони виступлять у фіналі Нацвідбору за право представити Україну на Євробаченні-2023.

Серед учасників було проведено жеребкування і визначено, у якому порядку будуть виступати десять фіналістів:

Moisei — «I’m Not Alone»

OY Sound System — «Ой, тужу»

DEMCHUK — «Alive»

Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

FIINKA — «Довбуш»

KRUTЬ — «Колискова»

Tember Blanche — «Я вдома»

Angelina — «Stronger»

2TONE — «Квітка»

TVORCHI — «Heart of Steel»

Під час пресконференції голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська нагадала, що цього року у травні Україна перемогла на Євробаченні-2022, і хоча Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі, а не в Україні, воно відбуватиметься з Україною в серці та від імені України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за путівку на Євробачення від України позмагаються 10 фіналістів.

Зазначимо, Суспільне Мовлення отримало 384 заявки на Національний відбір Пісенного конкурсу Євробачення-2023, а лонглист містив 36 учасників.

Фінал Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

67-й Пісенний конкурс Євробачення від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня наступного року.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори таки вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.

7 жовтня стало відомо, що 67-й пісенний конкурс Євробачення, від імені України відбуватиметься у Ліверпулі (Велика Британія).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.