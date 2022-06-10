Україна розпочала підготовку до проведення Євробачення-2023

В Україні стартувала підготовка до підготовки 67-го пісемного конкурсу Євробачення-2023. Створено комітет із проведення конкурсу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

«Утворено Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення» та затверджено його склад», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в ніч на 15 травня Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022».

За традицією Євробачення право приймати захід отримує країна-переможниця попереднього конкурсу. Проте наразі невідомо, як наша країна зможе приймати конкурс через відкрите вторгнення росії в Україну.

У разі неможливості проведення конкурсу Україною його готова прийняти Велика Британія, та Іспанія, які посіли друге та трете місце у конкурсі відповідно.

Тим часом участь у конкурсі вже підтвердило 19 країн.

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