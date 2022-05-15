Україна виборола перемогу на Євробаченні

Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022». Україна набрала загалом 631 бали, передає кореспондент Львівського порталу.

Симпатій національних журі віддали виконавцям з України 192 бали – четверте місце

Натомість телеглядачі віддали українцям рекордні 439 балів і подарували Україні перемогу.

Друге місце на Євробаченні здобула Велика Британія.

А третє – Іспанія.

Всього у конкурсі брали участь 40 країн. Підсумкова таблиця фінального виступу:

Львівський портал приєднюється до всіх привітань і чекає з нетерпінням “Євробачення-2023” в Україні! Ця перемога також для наших ЗСУ. Ми віримо, що їхня велика перемога попереду!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.