Україна виборола перемогу на Євробаченні

Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022». Україна набрала загалом 631 бали, передає кореспондент Львівського порталу.
Симпатій національних журі віддали виконавцям з України 192 бали – четверте місце
Натомість телеглядачі віддали українцям рекордні 439 балів і подарували Україні перемогу.
Друге місце на Євробаченні здобула Велика Британія.
А третє – Іспанія.
Всього у конкурсі брали участь 40 країн. Підсумкова таблиця фінального виступу:
Львівський портал приєднюється до всіх привітань і чекає з нетерпінням “Євробачення-2023” в Україні! Ця перемога також для наших ЗСУ. Ми віримо, що їхня велика перемога попереду!
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Андрій Котенський