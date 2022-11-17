За путівку на Євробачення від України позмагаються 10 фіналістів

У четвер, 17 листопада, Суспільне Мовлення оприлюднило список з 10 фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно за місяць – 17 грудня у Києві.

Учасники фіналу:

2TONE — «Квітка».

Angelina — «Stronger» (невідома виконавиця).

DEMCHUK — «Alive»

FIINKA — «Довбуш»

Jerry Heil — «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

KRUTЬ — «Колискова»

Moisei — «I’m Not Alone» (невідомий)

OY Sound System — «Ой, тужу»

Tember Blanche — «Я вдома»

TVORCHI — «Heart Of Steel»

«Я дуже вдячний всім музикантам, які за дійсно складних обставин, і емоційних і побутових, — часто під сиренами та обстрілами, у підвалах та за відсутності світла — спромоглися зробили цю важливу роботу. Завдання складне, бо крім того, щоб написати хорошу пісню, яка чіпляє людей, записати її в студії та виконати наживо на прослуховуваннях, учасники фіналу мали виконати всі правила, встановлені Нацвідбором. В результаті великої спільної роботи команди Суспільного та музикантів, які подали свої пісні на участь у Євробаченні-2023, цього року у фіналі ми почуємо багато цікавої нової української музики дуже різних стилів, і я впевнений, що кожен слухач знайде там свого фаворита. За межами цієї десятки лишилося ще багато яскравих музикантів, які, я вірю, скоро скажуть своє слово в українській музиці», — прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoбой).

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, яке визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.

Зазначимо, Суспільне Мовлення отримало 384 заявки на Національний відбір Пісенного конкурсу Євробачення-2023, а лонглист містив 36 учасників.

Фінал Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

67-й Пісенний конкурс Євробачення від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня наступного року.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори таки вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.

7 жовтня стало відомо, що 67-й пісенний конкурс Євробачення, від імені України відбуватиметься у Ліверпулі (Велика Британія).

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