За путівку на Євробачення від України позмагаються 36 виконавців

Суспільне мовлення отримало майже 400 заявок на Нацвідбір Євробачення-2023 і представило імена 36 учасників, які увійшли до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023.
Список 36 учасників, а також умовні пісні у їх виконанні:
2TONE
Angelina (невідома)
DAYTON
DEMCHUK
Drevo
Elysees (невідомий)
FIINKA
Havkа (невідома)
Jerry Heil
Iana Kovaleva
Kozak Siromaha
KRUTЬ
Lue Bason
Moisei (невідомий)
Olivan
OOHLA
Oy Sound System
SASHA (невідомо)
Seréen
sexnesc
Shy
SKYLERR
SOWA
Tember Blanche
Tery
TVORCHI
Victoria Niro
Vynohradova (невідома)
Zetetics
Лилу45
Макс Пташник
Мія Рамарі
Роялькіт
Саша Фадєєва
ТÓНКА
Циферблат
Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти триватиме прослуховування учасників лонглиста.
Як повідомляв Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.
У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.
Через війну в Україні організатори таки вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.
7 жовтня стало відомо, що 67-й пісенний конкурс Євробачення, від імені України відбуватиметься у Ліверпулі (Велика Британія).
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Андрій Котенський