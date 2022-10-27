За путівку на Євробачення від України позмагаються 36 виконавців

Суспільне мовлення отримало майже 400 заявок на Нацвідбір Євробачення-2023 і представило імена 36 учасників, які увійшли до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Список 36 учасників, а також умовні пісні у їх виконанні:

2TONE

Angelina (невідома)

DAYTON

DEMCHUK

Drevo

Elysees (невідомий)

FIINKA

Havkа (невідома)

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei (невідомий)

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA (невідомо)

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova (невідома)

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

ТÓНКА

Циферблат

Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти триватиме прослуховування учасників лонглиста.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори таки вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.

7 жовтня стало відомо, що 67-й пісенний конкурс Євробачення, від імені України відбуватиметься у Ліверпулі (Велика Британія).

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