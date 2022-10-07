Євробачення-2023 від імені України прийме Ліверпуль

67-й пісенний конкурс Євробачення, від імені України відбуватиметься у Ліверпулі (Велика Британія). Про це повідомила прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у Facebook.

«Величезне вітання Ліверпулю з обранням його господарем Євробачення-2023. Ліверпуль – привітне місто з гордою музичною спадщиною, що влаштує незабутнє шоу, яке покаже багату культуру та творчість України», – повідомила Ліз Трасс/

За даними організаторів конкурсу, півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

Додамо, що Україна потрапила відразу до фіналу пісемного конкурсу, як країна переможець Євробачення-2022, що відбувалося в Італії.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні спеціальний український комітет розпочав підготовку до проведення пісенного конкурсу, який мав би відбутися в Україні навесні 2023 року.

У середині червня Україна запропонувала кілька локацій для проведення Євробачення. Зважаючи на безпекову ситуацію, йшлося про можливість проведення конкурсу у трьох різних регіонах.

Через війну в Україні організатори таки вирішили, що Євробачення-2023 варто провести у Великій Британії, яка посіла друге місце на конкурсі, але майбутні музичні змагання мають пройти від від імені України.

Цікаво, що востаннє Велика Британія приймала конкурс у 1998 році.

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