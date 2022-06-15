Україна розглядає варіанти проведення Євробачення-2023 у трьох регіонах

Суспільний мовник спільно з Кабміном презентували перші кроки підготовки до проведення Євробачення-2023. Україна представила Наглядовій раді конкурсу своє бачення безпеки заходу та запропонувала кілька варіантів локацій. Про це Львівському порталу повідомили у Суспільному мовленні.

Офіційна стартова зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Пісенного конкурсу Євробачення та основною командою Європейської мовної спілки (ЄМС) відбулася у вівторок, 14 червня. На ній представники конкурсу і ЄМС розглянули презентацію гарантій і заходів підготовки, зокрема опитувальника з безпеки, потенційних локацій для проведення конкурсу, що були підготовлені командою Суспільного Мовлення спільно з урядом України.

«Усі заходи, пов’язані з безпекою та охороною, мають бути підготовлені та реалізовані у тісній співпраці з національними органами державної влади. Тож ми провели консультації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством оборони і МВС (Нацполіцією, ДСНС, Нацгвардією). Їхні фахівці спільно з підрозділами з безпеки й оцінки ризиків Суспільного підготували спільне бачення безпекової ситуації і заходів, яких треба вжити для проведення Євробачення наступного року. Ми вдячні державним органам за залученість і оперативну підготовку», – розповів голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький.

Робоча група Суспільного разом з органами державної й місцевої влади розглядає кілька варіантів проведення події в трьох різних регіонах України.

«Вчора ми подали презентацію опитувальника щодо проведення Євробачення в Україні до Європейської мовної спілки. В дуже стислі терміни урядовій команді вдалось надати ґрунтовні та всеохопні відповіді. Всі спрацювали дуже ефективно та злагоджено, від суспільного мовника та безпекових відомств до Прем’єр-міністра, який запевнив листом, що всі зобов’язання, які ми на себе взяли, будуть виконані. Ми детально відповіли щодо безпекових питань та інших нюансів організації, запропонували декілька місць проведення. Ми розуміємо, що в сьогоднішніх обставинах і ми, і ЄМС мають виклик з організації Євробачення в Україні. Але ми цей виклик прийняли, та, впевнений, що ще всіх здивуємо», – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Крім того, 10 червня Кабінет Міністрів України створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році Пісенного конкурсу Євробачення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в ніч на 15 травня Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце на пісенному конкурсі «Євробачення–2022».

За традицією Євробачення право приймати захід отримує країна-переможниця попереднього конкурсу. Проте наразі невідомо, як наша країна зможе приймати конкурс через відкрите вторгнення росії в Україну.

У разі неможливості проведення конкурсу Україною його готова прийняти Велика Британія, та Іспанія, які посіли друге та трете місце у конкурсі відповідно.

Тим часом участь у конкурсі вже підтвердило 19 країн.

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