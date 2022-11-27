Одночасно отримувати електрику може уже половина Львівщини, ‒ Козицький

Ситуація з електропостачанням на Львівщині потроху поліпшується. Станом на неділю, 27 листопада, енергосистема може одночасно подавати світло уже 50% мешканців. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

«Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області. Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми», ‒ відзначив він.

Водночас Максим Козицький додав, що без світла наразі залишаються 718 населених пунктів Львівської області, ще 314 частково не мають живлення. Перебоїв із постачанням тепла нема.

Зауважимо, що станом на 26 листопада повністю знеструмленими на Львівщині були 1072 міста і села.

Зі свого боку у «Львівобленерго» підкреслили, що на Львівщині продовжує діяти режим споживання електроенергії. Відповідне розпорядження надало «Укренерго». Мешканцям вимикають світло за графіком.

Жителів Львівської області закликають ощадливо використовувати світло і не вмикати всі електроприлади на раз.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки РФ 23 листопада Україні все ще бракує 25% електроенергії, у регіонах досі діють тривалі вимкнення.

На Львівщині непроста ситуація в енергетиці виникла ще після російського удару 15 листопада. Через критичні пошкодження електропідстанцій лише третина області могла одночасно отримувати світло.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було вже сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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