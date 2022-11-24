Володимир Зеленський: «Ситуація досі складна, але потроху відходимо від блекауту»

Президент України Володимир Зеленський розповів, як долають наслідки масових російських обстрілів 23 листопада та в який областях ситуація найгірша:

«Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи — поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок.

Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.

Найскладніше — Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло.

Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту — щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам.

Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах.

Енергетики, комунальники, бізнес — усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання — Україна й у цьому працює максимально об’єднано.

Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів.

І це ще не остаточна цифра — мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком.

Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності.

Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС. Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах».

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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