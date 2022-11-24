Через зупинку АЕС відновлення живлення триватиме довше, - «Укренерго»

В «Укренерго» розповіли, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Зменшення дефіциту в системі прогнозують на вечір 24 листопада. Про це йдеться у Facebook НЕК «Укренерго»

В повідомленні йдеться, що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема України і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

Ситуацію в Україні називають складною, але контрольованою.

«Це означає, що НЕК «Укренерго» реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впершу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

«Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація», – повідомили енергетики.

На вечір 24 листопада диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує зменшення дефіциту в системі. Втім, зазначається, що дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах «Укренерго»продовжує застосовувати графіки обмежень споживання. Крім того, споживачів, яким вже повернули енергоживлення, закликають не нехтувати заходами економії електроенергії.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Через чергову масовану атаку Росії президент України Володимир Зеленський став вимагати скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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