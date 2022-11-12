Замороження війни не буде, ми не холодильна камера, – Данілов

Після деокупації Херсона Україна не збирається заморожувати війну. Про це сказав секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають… Завдання президента – звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів», – наголосив він.

Олексій Данілов також розповів, що російські окупаційні війська замінували значні території на правому березі Дніпра, тому закликав місцевих мешканців бути максимально обережними.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон. Вже 11 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку наголосив, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

Додамо, що, втікаючи з Херсона, рашисти підірвали мости і дамби в Новій Каховці. Руйнування підтвердили знімки зі супутника.

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