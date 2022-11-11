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Херсон готується до масових ворожих обстрілів, – ОК «Південь»

Анастасія Диняк

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Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ готуються до масових обстрілів росіян з лівого берега Дніпра, куди вони відійшли з Херсона. Про це пише Бабель.

Так, за її словами, наразі у Херсоні триває «важка і потужна» бойова робота, тому українські військові зберігають інформаційну тишу щодо деокупації територій.

«Це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції, і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, але й хороший сон», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що позиції російських окупантів на лівому березі розташовані близько до правобережжя, яке вони залишили. Тому українські бійці готуються до потужних масованих обстрілів.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили, що Херсон звільнений від російських окупантів та повернувся під контроль України

11 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що всі їхні війська переправилися на лівий берег Дніпра, тобто вийшли з Херсона.

Окрім того, російські окупанти підірвали Антонівський міст, яким вони відступали. Наразі він повністю зруйнований і непридатний для користування.

Херсонці одразу підняли у центрі міста синьо-жовтий стяг.

Станом на 15:30 год. українські військові підійшли до Херсонської обласної держадміністрації

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