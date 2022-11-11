ОСТАННІ НОВИНИ

Генштаб поки не підтверджує звільнення Херсона з міркувань безпеки

Наталя Дуляба

|

Станом на вечір п’ятниці, 11 листопада, вище військове керівництво України офіційно поки не підтвердило деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. ЗСУ ще проводять військову операцію. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. При захід наших бійців до Херсона писали у соцмережах посадовці та самі місцеві мешканці.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

Генштаб і Міноборони наразі офіційно ще не підтверджували повернення Херсона під контроль України.

Додамо, що у соцмережах користувачі публікують фото й відео того, як херсонці зустрічають українських захисників. Вони виходять на вулиці з синьо-жовтими прапорами, співають гімн, обіймаються і дякують ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал