Генштаб поки не підтверджує звільнення Херсона з міркувань безпеки

Станом на вечір п’ятниці, 11 листопада, вище військове керівництво України офіційно поки не підтвердило деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. ЗСУ ще проводять військову операцію. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. При захід наших бійців до Херсона писали у соцмережах посадовці та самі місцеві мешканці.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

Генштаб і Міноборони наразі офіційно ще не підтверджували повернення Херсона під контроль України.

Додамо, що у соцмережах користувачі публікують фото й відео того, як херсонці зустрічають українських захисників. Вони виходять на вулиці з синьо-жовтими прапорами, співають гімн, обіймаються і дякують ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.