Зеленський: у Херсон зайшли спецпризначенці, інші – на підступах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у сам Херсон наразі зайшли лише спецпризначенці, але всі інші підрозділи вже підходять до міста. Про це він сказав у своєму зверненні ввечері 11 листопада.

«Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє», – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що щасливий від того, що херсонці попри репресії і знущання в окупації, зберегли українські стяги і віру в Україну. Що незважаючи на те, що ЗСУ ще не встигли зачистити Херсон, люди відразу вийшли на вулицю та прибрали російську символіку.

Президент подякував усім українським військовим, усім підрозділам Сил оборони, які беруть участь у звільнення Херсонщини. Він пообіцяв згодом назвати їхні імена, а також анонсував вручення нагород.

Також Зеленський зауважив, що невдовзі в Херсоні розпочнуть стабілізаційні заходи, як це вже відбувалось в інших деокупованих населених пунктах. Першочергово тут розпочнуть розміновувати території.

«Будемо повертати всі умови нормального життя – настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики… Повертається медицина, зв’язок, соціальні послуги… Повертається життя», – сказав він.

«Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів», – закликав президент України.

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Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта 11 листопада вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Згодом стало відомо, що ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. При захід наших бійців до Херсона писали у соцмережах посадовці та самі місцеві мешканці.

У Генштабі ввечері 11 листопада офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. ЗСУ ще проводять військову операцію.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли міста.

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