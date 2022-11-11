Антонівський міст більше не придатний для користування

Антонівський міст зруйновано і наразі їм не можна користуватися. Підірвати його могли окупанти під час відступу з Херсона. Про це пише Українська правда.

Так, у п’яницю, 11 листопада, російські ЗМІ почали поширювати фото та відео зруйнованого Антонівського моста. За даними воєнкора «Комсомольської правди» Олександра Коца, зруйновані два прольоти моста.

Коц заявив, що міст підірвали російські окупанти, коли відходили з Херсона на лівий берег Дніпра.

Згодом у Telegram-каналах пропагандистів оприлюднили відео, як росіяни відступали після підриву. Наразі пішки понтоном відходять частини спецназу, які прикривали відступ основних сил.

Також у Telegram-каналах пропагандистів з’явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецпризначенців, які прикривали відхід основних сил. Відео з каналу Бориса Рожина pic.twitter.com/zYOIN5xD5g — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022