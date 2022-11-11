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Антонівський міст більше не придатний для користування

Анастасія Диняк

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Антонівський міст зруйновано і наразі їм не можна користуватися. Підірвати його могли окупанти під час відступу з Херсона. Про це пише Українська правда.

Так, у п’яницю, 11 листопада, російські ЗМІ почали поширювати фото та відео зруйнованого Антонівського моста. За даними воєнкора «Комсомольської правди» Олександра Коца, зруйновані два прольоти моста.

Коц заявив, що міст підірвали російські окупанти, коли відходили з Херсона на лівий берег Дніпра.

Згодом у Telegram-каналах пропагандистів оприлюднили відео, як росіяни відступали після підриву. Наразі пішки понтоном відходять частини спецназу, які прикривали відступ основних сил.

Нагадаємо, 21 жовтня у Збройних силах України підтвердили удар по Антонівському мосту біля тимчасово окупованого Херсону.

У російських пропагандистських медіа повідомляли про трьох загиблих внаслідок удару та 9 постраждалих. Однак, керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що постраждалими можуть бути самі окупанти, які перевдяглися у цивільний одяг

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