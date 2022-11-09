Шойгу наказав військам рф відступати з Херсона

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон. Про це повідомляє російське пропагандистська видання ТАСС.

Повідомляється, що командувач окупаційних військ Сергій Суровікін запропонував відвести війська. Він заявив, що «російські війська займуть підготовлені оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра».

Шойгу погодився на цю пропозицію та «наказав відвести війська за річку Дніпро».

Українське командування цю заяву ще не коментувало.

Що відбувається в Херсоні

4 листопада Путін заявив, що мешканців тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Раніше Генштаб повідомляв про те, що Херсон вже покинула значна частина населення, а російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

5 листопада російські окупанти розсилали абонентам російських мобільних операторів у Херсоні повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу міста. Українська розвідника попереджала, що найближчими днями є висока ймовірність провокаційних ворожих обстрілів для звинувачення ЗСУ.

Також російські окупаційні війська вдались до насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій «евакуації» підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

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