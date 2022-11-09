ОСТАННІ НОВИНИ

Шойгу наказав військам рф відступати з Херсона

Ольга Денисяка

|

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон. Про це повідомляє російське пропагандистська видання ТАСС.

Повідомляється, що командувач окупаційних військ Сергій Суровікін запропонував відвести війська. Він заявив, що «російські війська займуть підготовлені оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра».

Шойгу погодився на цю пропозицію та «наказав відвести війська за річку Дніпро».

Українське командування цю заяву ще не коментувало.

Що відбувається в Херсоні

4 листопада Путін заявив, що мешканців тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Раніше Генштаб повідомляв про те, що Херсон вже покинула значна частина населення, а російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

5 листопада російські окупанти розсилали абонентам російських мобільних операторів у Херсоні повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу міста. Українська розвідника попереджала, що найближчими днями є висока ймовірність провокаційних ворожих обстрілів для звинувачення ЗСУ.

Також російські окупаційні війська вдались до насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій «евакуації» підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал