Міноборони РФ заявило, що російські війська вийшли з Херсона

Міністерство оборони Росії заявило, що всі їхні війська переправилися на лівий берег Дніпра, тобто вийшли з Херсона. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Риа-новости.

Російське командування запевняє, що станом на ранок 11 листопада війська повністю перейшли на лівий бік Дніпра. При цьому не понесли жодних втрати.

«Сьогодні о 5 годині ранку мск завершено перекидання російських підрозділів на лівий берег Дніпра. Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег, втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання не допущено», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 9 листопада українська армія деокупувала на Херсонщині 6 населених пунктів. Загалом звільнене 41 село і місто у Херсонській області. А з 1 жовтня дотепер наші військові просунулись тут майже на 37 км вперед.

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