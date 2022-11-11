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Українські військові показали, як їх зустріли херсонці

Наталя Дуляба

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Українських військових, які зайшли в Херсон, місцеві мешканці радісно зустріли з синьо-жовтими прапорами, обіймами та оплесками. Відповідні відео у Facebook опублікував президент Володимир Зеленський та ССО.

На першому відео спецпризначенець стоїть із кавуном серед сотень херсонців, які обіймаються, радіють і дякують за звільнення від російських окупантів.

«Щемлива і радісна зустріч: воїни ССО України у звільненому Херсоні. Емоції українців, які мужньо чекали деокупації міста і сьогодні зустрічають своїх захисників, неймовірні», – написали в Силах спеціальних операцій.

Ще одне відео опублікував Володимир Зеленський. На ньому видно, які херсонці, зібравшись посеред вулиці, скандують «ЗСУ!» і таким чином дякують військовим.

Ще одне відео з Херсона опублікував шоумен і волонтер Сергій Притула. На ньому видно, як люди на радощах стали підкидувати військового.

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