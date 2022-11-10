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Перед відступом у Херсоні росіяни підірвали котельні, вишки зв’язку і телецентр, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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Російські військові перед відступом почали знищувати Херсон: підірвали котельні і об’єкт обленерго, а також телецентр. Місто залишилося без електрики та зв’язку. Про це пише Українська правда з посиланням на місцеві ЗМІ та ІМІ.

Російські загарбники підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама вежа вціліла.

Також росіяни підірвали частину вишок мобільного звʼязку та знеструмили місто.

Відтак у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсона).

Зауважимо, росіяни мінують усе, що можуть, перебираючись із Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

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