Окупанти перенесли «столицю» Херсонщини в Генічеськ

Після втечі з Херсона російські окупанти перенесли «столицю» Херсонської області до Генічеська. Про це повідомили пропагандистські Риа новости у Telegram.

«Адміністративною столицею Херсонської області тимчасово стане місто Генічеськ», – цитують російські пропагандисти колаборанта, представника окупаційної адміністрації Херсонщини Олександра Фоміна.

Зазначимо, що Генічеськ розташований фактично на початку Арабатської стрілки, яка веде до західної частини поки ще окупованого Криму. Сам Херсон досі був єдиним обласним центром, який зуміли захопити війська РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

На таке рішення окупантів цікаво відреагував спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він нагадав, що свого часу при відступі на Харківщині росіяни переносили «столицю» окупованих територій з Куп’янська у Вовчанськ, що за кілька кілометрів від російсько-українського кордону. Та вже через пару днів і сам Вовчанськ був звільнений.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Того ж дня ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки.

Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах. Невдовзі в Херсоні розпочнуть стабілізаційні заходи.

Самі ж херсонці радісно вийшли зустрічати українських військових із синьо-жовтими прапорами та обіймами. Вони аплодували і скандували «ЗСУ!».

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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