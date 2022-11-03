Вірю, що Україна деокупує Херсон, – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що українські війська можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області включно з її адміністративним центром. Про це він заявив на пресконференції 3 листопада, пише Європейська правда.

«Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра, я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити», – сказав глава Пентагону.

«Ми знаємо, що українці вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування своєї суверенної території. Гадаю, вони в подальшому продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки», – додав він.

Зауважимо, досі американські високопосадовці намагалися уникати настільки оптимістичних оцінок щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області, який триває з вересня. Вони пролунали на тлі тверджень про евакуацію цивільного населення й російських сил із правобережжя Херсонщини.

Що відбувається на окупованій Херсонщині

Наприкінці жовтня Генштаб повідомив, що з Херсона виїхала значна частина населення, а окупанти готуються до вуличних боїв. Згодом керівник української розвідки заявив, що росіяни лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. При цьому в місто перекидають нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо.

Так звана «евакуація» відбувається не лише в Херсоні, а й в області. Людей примусово вивозять, а натомість пропонують так звані «житлові сертифікати» на придбання житла в РФ. У звільнені будинки заселяються російські військові, вони переодягаються у цивільний одяг.

Колаборанти та представники окупаційної адміністрації переселяються до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці.

Також у Херсоні рашисти почали вивозити все медичне обладнання, ліки з аптек, комунальний транспорт. На лікарів чинять тиск, аби ті виїжджали на територію РФ. Нещодавно ворог вивів усю свою військову техніку з аеродрому у Чорнобаївці, що біля Херсона.

У Генштабі вважають, що російські окупаційні війська, які будуть змушені втікати під тиском ЗСУ з півдня України, можуть почати теракти проти цивільних і вдатись до тактики випаленої землі.

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