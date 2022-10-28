Росія намагається зробити Херсонщину зоною відчуження, – Зеленський

Російські окупаційні війська роблять все можливе, аби життя для українців на тимчасово захопленій Херсонщині було нестерпним, тому активно знищують медичну та іншу соціально важливу інфраструктуру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 28 жовтня.

На окупованих українських територіях, зокрема на Херсонщині, рашисти демонтовують систему охорони здоровʼя. Вони почали закривати медичні установи, вивозити обладнання та машини «швидкої». На лікарів чинять тиск, аби ті переїжджали в Росію.

«Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям… Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент звернувся до українців, які наразі опинились під окупацією, і закликав максимально допомагати одне одному, допоки ЗСУ не визнали російських загарбників.

«Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», – наголосив глава держави.

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Нагадаємо, керівник української розвідки Кирило Буданов нещодавно заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. При цьому в місто перекидають нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо.

У Генштабі вважають, що російські окупаційні війська, які будуть змушені втікати під тиском ЗСУ з півдня України, можуть почати теракти проти цивільних і вдатись до тактики випаленої землі.

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