Російський пропагандист закликає топити та спалювати українських дітей

Телеведучий пропагандонської помийки кремля Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей у ріці, або спалювати в замкнених будинках у Карпатах. Шокуючий фрагмент відеопередачі українофоба, директор мовлення російською мовою телеканалу RT, оприлюднили із англійськими субтитрами у мережі.

Meanwhile on Russia’s state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

«На російському державному каналі RT директор мовлення Антон Красовський пропонує топити або спалювати українських дітей, робить огидні коментарі про зґвалтування російськими солдатами в Україні, каже, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати», – прокоментувала опубліковане відео американський оглядач The Daily Beast Julia Davis.

Як відомо, російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомили про підозру у посяганні на територіальні цілісність України.

Асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

В липні у міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну.

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