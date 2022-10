Російський пропагандист закликає топити та спалювати українських дітей

Телеведучий пропагандонської помийки кремля Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей у ріці, або спалювати в замкнених будинках у Карпатах. Шокуючий фрагмент відеопередачі українофоба, директор мовлення російською мовою телеканалу RT, оприлюднили із англійськими субтитрами у мережі.

Meanwhile on Russia’s state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022