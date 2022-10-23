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Російський пропагандист закликає топити та спалювати українських дітей

Андрій Котенський

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Телеведучий пропагандонської помийки кремля Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей у ріці, або спалювати в замкнених будинках у Карпатах. Шокуючий фрагмент відеопередачі українофоба, директор мовлення російською мовою телеканалу RT, оприлюднили із англійськими субтитрами у мережі.

«На російському державному каналі RT директор мовлення Антон Красовський пропонує топити або спалювати українських дітей, робить огидні коментарі про зґвалтування російськими солдатами в Україні, каже, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати», – прокоментувала опубліковане відео американський оглядач The Daily Beast Julia Davis.

Як відомо, російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомили про підозру у посяганні на територіальні цілісність України.

Асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

В липні у міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну.

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