Асоціація журналістів Польщі закликає судити російських пропагандистів як воєнних злочинців

Асоціація журналістів Польщі випустила заяву, в якій закликала судити як воєнних злочинців російських пропагандистів, які видають себе за журналістів. Про це йдеться у їхній заяві, пише Громадське.

Асоціація засудила російських пропагандистів, які «розпалюють спіраль ненависті проти окупованої України».

Як наголошують в асоціації, судити як воєнних злочинців варто Маргариту Симоньян, Володимира Соловйова, Дмітрія Кисельова, Ольгу Скабєєву та багатьох інших.

«Це лише приклади брехунів і ватажків війни, які прикидаються журналістами. Вони є найвідомішими обличчями російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, враховуючи те, що зараз у росії немає вільних ЗМІ», – підкреслюють автори.

Там додають, що шахрайство, дезінформація і розпалювання ненависті, вбивства невинних людей у ​​незалежній країні ніколи не будуть вважатися журналістикою, а російські пропагандистські центри ніколи не стануть ЗМІ.

Тому, мовляв, світові журналістські організації та національні медіаасоціації повинні постійно впливати на демократичні уряди та міжнародні інституції для підготовки трибуналів для окупантів та пропагандистів.

Заяву підписали президент асоціації Кшиштоф Сковронський, віцепрезиденти Йоланта Гайдаш і Маріуш Піліс, секретар Губерт Бекрихт та представниця казначейства Олександра Табачинська.

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