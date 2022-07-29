У розшук оголосили двох російських пропагандистів, які закликали до геноциду українців

У міжнародний розшук оголосили ідеолога «денацифікації» України Армена Гаспаряна та російського політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну. Про це Львівському порталу у СБУ.

Встановлено, що у 2018 році Армен Гаспарян видав книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення України як держави та закликає керівництво рф до військового нападу на Україну. Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в росії і почала вживати його щодо України.

Інший фігурант, російський політтехнолог Тимофій Сєргєйцев, є автором антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї про неспроможність нашої держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації, а також про необхідність її знищення.

Сєргєйцев публічно закликав російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.

Такі дії правоохоронці класифікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч.2 ст.442 (геноцид).

Досудове розслідування у справі вже завершили, справу скерували до суду. Тому найближчим часом російських пропагандистів будуть судити за законами України.

Гаспаряна і Сєргєйцева вже оголосили у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їзними у цивілізовані країни світу. Найвірогідніше, що цих путінських посіпак в Україні засудять заочно.

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Фото взято із відкритих джерел