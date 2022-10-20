Новомобілізованих росіян можуть кинути на Херсонщину замість досвідчених бійців

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що новомобілізованих росіян можуть кинути для стримування контрнаступу ЗСУ, а досвідчених бійців «евакуювати» на лівий берег Дніпра. Про це він повідомив на брифінгу у Military Media Center.

Так, за даними Громова, російське командування може наказати своїм військам відходити з правобережної частини Херсонщини на лівобережну, а на їхнє місце кинути новомобілізованих.

«Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області», – зазначив він.

Громов також додав, що нещодавно мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір у наступі українським військовим.

Раніше він наголошував, що російське командування в першу чергу вимагає від окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

Що відбувається на Херсонщині

Західні військові чиновники припускають, що українські військові можуть звільнити Херсон від російських окупантів вже у другій декаді жовтня.

Станом на 16 жовтня росіяни почали «евакуйовуватися» з тимчасово окупованого міста. З Херсона на територію анексованого Криму вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Окрім того, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів з сім’ями окупаційної «влади» виїхала з Нової Каховки до Севастополя.

19 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що самопроголошена окупаційна «влада» Херсонщини виїжджає на лівий берег Дніпра через контрнаступ ЗСУ. Окрім того, окупанти на тиждень закрили в’їзд на територію області для цивільних.

Згодом російські окупанти заявили, що планують «евакуювати» мешканців Херсонщини до РФ через контрнаступ українських військових.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що на Херсонському напрямку українські військові «результативно» знищують техніку російських окупантів та суттєво поповнюють обмінний фонд.

Станом на 7 жовтня на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів. 12 жовтня ЗСУ звільнили від росіян ще п’ять.

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили звільнення на півночі Херсонщини 11 населених пунктів: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидового Броду, Петропавлівки, Нововоскресенського і Новогригорівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про деокупацію ще й Миролюбівки та Архангельського.

Загалом з початку жовтня ЗСУ деокупували понад 500 кілометрів квадратних.

Нагадаємо, станом на початок серпня в Україні деокупованими були 1054 населені пункти.