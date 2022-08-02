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В Україні деокупували 1054 населені пункти

Наталя Дуляба

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Станом на початок серпня Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже 1054 населені пункти. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

В усіх звільнених від російської окупації 1054 населених пунктах тривають оперативні відновлювальні роботи, до яких залучені екстрені, спеціальні та комунальні служби.

Зазначимо, що за останній місяць ЗСУ звільнили від російських загарбників 27 населених пунктів, адже станом на початок липня в Україні деокуповані були 1027 міст і сіл.

Відомо також, що серед 1057 звільнених зараз населених пунктів 46 – на Херсонщині.

Нагадаємо, на початку червня в Україні звільненими були 1017 населених пунктів. На цей час під контролем російських окупантів перебувало 20% території країни, а це майже 125 тисяч кв км.

Ця площа втричі більша від територій, захоплених військами рф до 24 лютого 2022. Вторгшись у 2014-му, загарбники контролювали понад 43 тисячі квадратних кілометрів (Крим, частину Донецької і Луганської областей).

Дотепер російські війська випустили по Україні більше 3000 ракет.

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