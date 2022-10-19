Окупанти планують вивезти українців з Херсонщини до РФ

Російські окупанти заявили, що планують «евакуювати» мешканців Херсонщини до РФ через контрнаступ українських військових. Про це пише hromadske.

Так, колаборант Володимира Сальдо заявив, що наразі росіяни готуються переправляти мешканців тимчасаово окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра. Роботи «зі збільшення пропускної спроможності поромних переправ» оплатять коштами федерального бюджету.

За словами Сальдо, за останні два дні з Херсону виїхали майже 40% людей – понад 5 тисяч осіб. Загальна «евакуація», яку організовують окупанти, має розпочатися 19 жовтня. Херсонців нібито мають заселити у будинки відпочинку на морському узбережжі.

Він також зазначив, що у місті росіяни ходять по домівках місцевих мешканців з проханням виїхати «на випадок прориву дамби через удари ЗСУ». людям розповідають, що населені пункти Херсонщини потраплять під підтоплення у разі прориву греблі, але вода не підніметься вище ніж на 1-1,5 метра.

Натомість законний очільник обласної ОВА Ярослав Янушевич закликав людей ігнорувати вказівки окупантів.

«Херсонці, наполегливо прошу вас, ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть взяти наших людей у заручники та використовувати їх як живий щит. Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми», – написав він.

Янушевич запевнив, що українські військові високоточною зброєю б’ють тільки по ворожій армії, її техніці, пунктам управління, складах та логістиці на відміну від росіян.

Що відбувається на Херсонщині

Західні військові чиновники припускають, що українські військові можуть звільнити Херсон від російських окупантів вже у другій декаді жовтня.

Станом на 16 жовтня росіяни почали «евакуйовуватися» з тимчасово окупованого міста. З Херсона на територію анексованого Криму вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Окрім того, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів з сім’ями окупаційної «влади» виїхала з Нової Каховки до Севастополя.

19 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що самопроголошена окупаційна «влада» Херсонщини виїжджає на лівий берег Дніпра через контрнаступ ЗСУ. Окрім того, окупанти на тиждень закрили в’їзд на територію області для цивільних.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що на Херсонському напрямку українські військові «результативно» знищують техніку російських окупантів та суттєво поповнюють обмінний фонд.

Станом на 7 жовтня на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів. 12 жовтня ЗСУ звільнили від росіян ще п’ять.

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили звільнення на півночі Херсонщини 11 населених пунктів: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидового Броду, Петропавлівки, Нововоскресенського і Новогригорівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про деокупацію ще й Миролюбівки та Архангельського.

Загалом з початку жовтня ЗСУ деокупували понад 500 кілометрів квадратних.

Нагадаємо, станом на початок серпня в Україні деокупованими були 1054 населені пункти.