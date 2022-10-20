У Генштабі назвали найпріоритетніші цілі росіян

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що основним завданням для російських окупантів наразі є зупинити наступ українських військових на Херсонщині. Про це він повідомив на брифінгу у Military Media Center.

Так, за даними Громова, російське командування в першу чергу вимагає від окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

«Завданням №1 для збройних сил РФ визначено утримати фронт та зупинити наступ українських військових на Херсонському напрямку. Таке завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил Росії на правий берег Дніпра», – зазначив він.

Також Громов зауважив, що наразі в Південно-бузькому операційному районі зосереджені до 45 батальйонних тактичних груп армії РФ. Вони прискорюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів для стримування просування українських військ.

Окрім того, ворог намагається відновити переправи через Дніпро, щоб мати змогу підтримувати і підсилювати власне військо. Натомість підрозділи ЗСУ надалі завдають ударів по позиціях окупантів Знищуються переправи, склади, тримаються під вогневим контролем шляхи логістичного забезпечення противника.

Що відбувається на Херсонщині

Західні військові чиновники припускають, що українські військові можуть звільнити Херсон від російських окупантів вже у другій декаді жовтня.

Станом на 16 жовтня росіяни почали «евакуйовуватися» з тимчасово окупованого міста. З Херсона на територію анексованого Криму вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Окрім того, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів з сім’ями окупаційної «влади» виїхала з Нової Каховки до Севастополя.

19 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що самопроголошена окупаційна «влада» Херсонщини виїжджає на лівий берег Дніпра через контрнаступ ЗСУ. Окрім того, окупанти на тиждень закрили в’їзд на територію області для цивільних.

Згодом російські окупанти заявили, що планують «евакуювати» мешканців Херсонщини до РФ через контрнаступ українських військових.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що на Херсонському напрямку українські військові «результативно» знищують техніку російських окупантів та суттєво поповнюють обмінний фонд.

Станом на 7 жовтня на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів. 12 жовтня ЗСУ звільнили від росіян ще п’ять.

Напередодні в ЗСУ офіційно підтвердили звільнення на півночі Херсонщини 11 населених пунктів: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидового Броду, Петропавлівки, Нововоскресенського і Новогригорівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про деокупацію ще й Миролюбівки та Архангельського.

Загалом з початку жовтня ЗСУ деокупували понад 500 кілометрів квадратних.

Нагадаємо, станом на початок серпня в Україні деокупованими були 1054 населені пункти.