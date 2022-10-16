Росіяни тікають з Херсону до Криму, – Генштаб

Росіяни почали «евакуйовуватися» з тимчасово окупованого Херсону, а також посилили фільтраційні заходи в області. Паро це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ значно знизився. Зокрема це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці.

Авіація Сил оборони протягом 16 жовтня завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.