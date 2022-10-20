Генштаб попередив про зростання загрози наступу з Білорусі

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі зростає. Про це він повідомив на брифінгу у Military Media Center.

Так, за даними Громова, наразі зростає загроза відновлення наступу російських окупантів на північному фронті для зупинки постачання Україні військової допомоги з Заходу.

«Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», – зазначив він.

Також Громов додав, що Росія продовжує перекидати свою техніку та військових в Білорусь, а також запускає балістичні ракети та дрони-камікадзе з території країни.

Окрім того, у Білорусі приховану мобілізацію. На аеродромах республіки також з’явилися літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу «Кинджал».

Як повідомляв Львівський портал раніше, супутник зафіксував, що на білоруському військовому аеродромі «Зябрівка» під Гомелем побільшало російської техніки та військових.

У північній частині аеродрому почали з’являтися піщані насипи, на яких можуть бути встановлені радіолокаційні станції для ідентифікації цілей і наведення ракет.

Окрім того, на території аеродрому «Зябрівка» збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також з’явився потяг з пальним.

Нагадаємо, в рамках розгортання «спільного угрупування військ» до Білорусі планують відправити до 9 тисяч російських військових.

15 жовтня у Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав приховану мобілізацію для поповнення армії країни.

Також Глава Міністерства надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський розповів, що частині співробітників відомства виділили зброю для «захисту вітчизни».

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована та залишається без змін. За російськими військовими на території Білорусі стежить розвідка України та відповідні підрозділи Сил оборони.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси беруть участь у війні Росії проти України, однак «нікого не вбивають».

Також правоохоронці офіційно задокументувати факт участі першого громадянина Білорусі у війні проти України, яку почала Російська Федерація.

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