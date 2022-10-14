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У Білорусі проводять приховану мобілізацію

Анастасія Диняк

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав приховану мобілізацію для поповнення армії країни. Про це пише білоруське видання «Наша ніва».

Так, за даними ЗМІ, Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації для збільшення укомплектованості бойових частин армії Білорусі.

«Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси беруть участь у війні Росії проти України, однак «нікого не вбивають».

Лукашенко зазначив, що білоруси «годують та лікують» людей, які до них прибувають. За його словами, йдеться не лише про росіян, а й про українців, які «по 400-500 осіб за добу» перетинають кордон з Білоруссю.

Також правоохоронці офіційно задокументувати факт участі першого громадянина Білорусі у війні проти України, яку почала Російська Федерація.

Окрім того, 6 жовтня російська авіація обстріляла Україну з повітряного простору Білорусі. Востаннє звідти атакували 28 серпня.

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