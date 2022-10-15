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У Білорусь прибули перші ешелони з військовими рф

Ольга Денисяка

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У Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими, які входять до складу регіонального угруповання військ. Про це йдеться у Телеграмі Міноборони Білорусі.

«Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ, прибули в республіку білорусь», – заявили у відомстві.

Точну кількість солдатів в міністерстві не повідомляють.

Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито «в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави».

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав приховану мобілізацію для поповнення армії країни.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси беруть участь у війні Росії проти України, однак «нікого не вбивають».

Також правоохоронці офіційно задокументувати факт участі першого громадянина Білорусі у війні проти України, яку почала Російська Федерація.

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