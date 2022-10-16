До Білорусі прибудуть до 9 тисяч російських військових

До Білорусі планують відправити до 9 тисяч російських військових. Про це повідомив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко на свій сторінці у twitter.

Так, в рамках розгортання «спільного угрупування військ» в Білорусі дислокуватимуться до дев’яти тисяч російських військовослужбовців.

«До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня у Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав приховану мобілізацію для поповнення армії країни.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована та залишається без змін. За російськими військовими на території Білорусі стежить розвідка України та відповідні підрозділи Сил оборони.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси беруть участь у війні Росії проти України, однак «нікого не вбивають».

Також правоохоронці офіційно задокументувати факт участі першого громадянина Білорусі у війні проти України, яку почала Російська Федерація.