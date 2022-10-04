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Білорусь бере участь у війні в Україні, – Лукашенко

Анастасія Диняк

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси беруть участь у війні Росії проти України, однак «нікого не вбивають». Про це пише Українська правда.

Так, Лукашенко наголосив, що головна мета Білорусі у війні «не допустити поширення цього конфлікту на територію республіки», а також не допустити атак з боку Польщі, Литви та Латвії.

«Що стосується нашої участі в спеціальній воєнній операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов’язання», – сказав він.

Також Лукашенко зазначив, що білоруси «годують та лікують» людей, які до них прибувають. За його словами, йдеться не лише про росіян, а й про українців, які «по 400-500 осіб за добу» перетинають кордон з Білоруссю.

«Ось така наша участь у цій воєнній операції. Іншої немає і не буде», – підсумував псевдопрезидент.

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