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Члени НАТО найближчим часом почнуть обговорювати заявку України, – посол

Наталя Дуляба

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Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, її на офіційному рівні почнуть обговорювати всі 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу. Цей процес відбуватиметься у кілька етапів, перший із яких може відбутися уже 12-13 жовтня. Про це повідомила посолка України в НАТО Наталія Галібаренко, пише Укрінформ.

«Що стосується конкретного плану дій, то тут, звичайно, м’яч на стороні НАТО, тому що після того, як заявка була офіційно передана, країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Мене радує, що тепер дискусія про наше майбутнє членство по факту отримала формалізований характер», – сказала Галібаренко.

Вона пояснила, що раніше, коли Україна офіційно не піднімала питання про свій вступ до НАТО, то це були неофіційні обговорення в кулуарах, а тепер вони проходитимуть у межах Північноатлантичної ради на різних рівнях.

Наталія Галібаренко зазначила, що одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже під час засідання міністрів оборони.

У цьому контексті вона розповіла, що 12-13 жовтня глави оборонних відомств зберуться у форматі Рамштайн, а потім відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО, участь у якому має взяти й глава оборонного відомства України Олексій Резніков. На листопад заплановане засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Як повідомляв Львівський портал, 30 вересня президент Володимир Зеленський спільно з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив політику «відкритих дверей» Північноатлантичного альянсу, втім наголосив, що рішення про вступ України мають прийняти одноголосно всі 30 держав-членів.

Офіційно свою підтримку Україні вже висловили 9 країн-членів НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Чорногорія й Північна Македонія. Перед цим неофіційно вступ України до НАТО підтримала Канада, дещо обережну позицію, але все одно схвальну, мають й США.

За останніми соціологічними дослідженнями, підтримка вступу України до НАТО сягнула рекордного показника – «за» висловились 83% українців.

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