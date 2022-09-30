Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військового союзу НАТО в обхід Плану дій щодо членства. Частина учасників Альянсу вже зробили свої заяви про підтримку вступу України

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО… Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку», – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що приклад Фінляндії та Швеції показав, що можна вступити до НАТО без Плану дій щодо членства.

Процедура вступу до НАТО може зайняти деякий час, але головне – для її початку потрібна згода всіх країн-учасниць. На сьогодні їх 30, оскільки Фінляндія та Швеція ще офіційно не стали членами Альянсу. При цьому західні партнери дали їм гарантії безпеки на час, який потрібний для проходження всіх процедур.

Зеленський наголошує, що Україні теж потрібні гарантії, доки союзники шукатимуть консенсус, і пропонує взяти за основу готовий документ.

Реакція НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО.

«Ми поважаємо це право, і останні роки ми говорили, що двері Альянсу відкритті. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє», – заявив Столтенберг.

Він також наголосив, що процедуру вступу України до НАТО мають підтримати всі 30 членів Альянсу.

«Рішення про членство мають ухвалювати всі члени НАТО, це рішення ухвалюється консенсусом. Зараз ми фокусуємось на негайній підтримці України, щоб вона захищалася від брутального вторгнення Росії, і це головний фокус союзників НАТО», – сказав він.

Канада підтримує вступ України до НАТО. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася із підтримкою за вступ України до Альянсу.

«Наша позиція не змінилася. Ми віримо в політику відчинених дверей НАТО і завжди були за Україну в НАТО. Ми вважаємо, що Україна має бути частиною НАТО», –заявила Мелані Жолі у Вашингтоні.

Латвія, Литва та Естонія заявили про якнайшвидший вступ України до НАТО. Свої заяви балтійські країни оприлюднили відразу після того, як Україна подала заявку.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували на своїх сторінках у Twitter однакові повідомлення на підтримку членства України.

«Балтійські друзі України повністю підтримують прийняття України до НАТО так швидко, як це можливо. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз», – йдеться в заяві Латвії, Литви та Естонії.

США також заявили, що підтримують політику відкритих дверей НАТО, але для цього Україна має отримати підтримку від всіх 30 членів Альянсу.

«Політика США не змінилася, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись», – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Наразі Україна очікує на позиції решти 25 членів Північноатлантичного договору: Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Франції, Греції, Туреччини, Німеччини, Іспанії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії, Румунії, Словаччини, Словенії, Албанії, Хорванітії, Чорногорії і Північної Македонії.

Що дасть вступ у НАТО?

НАТО – військовий союз незалежних, суверенних держав, що об’єдналися в інтересах спільної безпеки та захисту спільних цінностей.

Найбільш актуальна для України перевага – це колективний захист. Стаття 5 договору НАТО передбачає, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Тож стороні, яка зазнала нападу, інші члени індивідуально чи спільно мають надати необхідну допомогу, включно із застосуванням збройної сили.

Окрім цього, членство в Альянсі передбачає регулярні спільні навчання військових, обмін розвідувальними даними, втілення стандартів Альянсу у сфері безпеки.

Додамо, що понад 75% українців підтримують ідею вступу до НАТО.

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