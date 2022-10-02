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Зеленський подякував країнам, які підтримують вступ України до НАТО

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський подякував дев’ятьом країнам-членам НАТО, які публічно заявили про свою підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це він написав у своєму Twitter’і.

«Щиро вдячний нашим добрим сусідам, країнам Центральної та Східної Європи, за підтримку членства України в НАТО й засудження спроби РФ анексувати українські території», – звернувся Володимир Зеленський до міжнародних колег.

Зазначимо, що 2 жовтня дев’ять країн Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО опублікували спільну заяву, у якій висловили свою підтримку Україні у прагненні вступили в Альянс, а також закликали збільшити їй військову допомогу.

Таку спільну заяву підписали президенти країн:

  1. Чехії
  2. Естонії
  3. Литви
  4. Латвії
  5. Північної Македонїі
  6. Чорногорії
  7. Польщі
  8. Румунії
  9. Словаччини

Раніше пришвидшений вступ України до НАТО вже підтримала Канада, дещо обережну позицію, але все одно схвальну, мають й США. Таким чином підтримку України у її бажанні вступити до Північноатлантичного альянсу висловили вже 11 із 30 країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський спільно з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив політику «відкритих дверей» Північноатлантичного альянсу, втім наголосив, що рішення про вступ України мають прийняти одноголосно всі 30 держав-членів.

За останніми соціологічними дослідженнями, в Україні виросла підтримка вступу до НАТО. Членом Північноатлантичного альянсу Україну бачать 79% громадян.

Що дасть Україні вступ у НАТО?

НАТО – військовий союз незалежних, суверенних держав, що об’єдналися в інтересах спільної безпеки та захисту спільних цінностей.

Найбільш актуальна для України перевага – це колективний захист. Стаття 5 договору НАТО передбачає, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Тож стороні, яка зазнала нападу, інші члени індивідуально чи спільно надають необхідну допомогу, включно із застосуванням збройної сили.

Окрім цього, членство в Альянсі передбачає регулярні спільні навчання військових, обмін розвідувальними даними, втілення стандартів Альянсу у сфері безпеки.

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