Зеленський подякував країнам, які підтримують вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський подякував дев’ятьом країнам-членам НАТО, які публічно заявили про свою підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це він написав у своєму Twitter’і.

«Щиро вдячний нашим добрим сусідам, країнам Центральної та Східної Європи, за підтримку членства України в НАТО й засудження спроби РФ анексувати українські території», – звернувся Володимир Зеленський до міжнародних колег.

Зазначимо, що 2 жовтня дев’ять країн Центральної та Східної Європи, які є членами НАТО опублікували спільну заяву, у якій висловили свою підтримку Україні у прагненні вступили в Альянс, а також закликали збільшити їй військову допомогу.

Таку спільну заяву підписали президенти країн:

Чехії Естонії Литви Латвії Північної Македонїі Чорногорії Польщі Румунії Словаччини

Раніше пришвидшений вступ України до НАТО вже підтримала Канада, дещо обережну позицію, але все одно схвальну, мають й США. Таким чином підтримку України у її бажанні вступити до Північноатлантичного альянсу висловили вже 11 із 30 країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський спільно з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив політику «відкритих дверей» Північноатлантичного альянсу, втім наголосив, що рішення про вступ України мають прийняти одноголосно всі 30 держав-членів.

За останніми соціологічними дослідженнями, в Україні виросла підтримка вступу до НАТО. Членом Північноатлантичного альянсу Україну бачать 79% громадян.

Що дасть Україні вступ у НАТО?

НАТО – військовий союз незалежних, суверенних держав, що об’єдналися в інтересах спільної безпеки та захисту спільних цінностей.

Найбільш актуальна для України перевага – це колективний захист. Стаття 5 договору НАТО передбачає, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Тож стороні, яка зазнала нападу, інші члени індивідуально чи спільно надають необхідну допомогу, включно із застосуванням збройної сили.

Окрім цього, членство в Альянсі передбачає регулярні спільні навчання військових, обмін розвідувальними даними, втілення стандартів Альянсу у сфері безпеки.

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