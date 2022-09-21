В Україні виросла підтримка вступу до НАТО і ЄС

Все більше українців виступають за європейський рух розвитку України. Вступ до Євросоюзу підтримують 92% громадян, до НАТО – 79%. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, проведеному 2-9 серпня.

Українці демонструють сильну і єдину підтримку інтеграції в Європейський Союз та НАТО. 92% опитаних хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС, тоді як вступ до Північноатлантичного альянсу підтримують 79%.

«Ці погляди поділяють респонденти по всій країні, включно із півднем і сходом, а регіональні відмінності у підтримці вступу України до ЄС і НАТО, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли», – кажуть соціологи.

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Зауважимо, що у порівнянні з червневим опитуванням рівень підтримки європейського розвитку України дещо виріс. Тоді вступ до Євросоюзу підтримували 87% громадян, до НАТО – 76%.

Опитування проводили 2-9 серпня методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Участь у дослідженні взяли 2510 людей віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні безпрецедентно виросла підтримка вступу до ЄС та НАТО – 86% та 76% відповідно.

У середині березня підтримка вступу до НАТО знизилася до 72% через незакриття неба над Україною, однак згодом повернулась фактично до довоєнних показників (68%), а у червні знову сягнула одного з найвищих рівнів.

Щодо ЄС, то в квітні за вступ до цього союзу виступав рекордний 91% українців, у червні – 87% громадян. Хоча ще у січні 2022 року вступу до Європейського Союзу хотіли тільки 65% українців.

23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

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