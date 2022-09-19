В Балаклії виявили запасну базу окупантів зі зброєю і технікою

На околиці де окупованої Балаклії, що на Харківщині, правоохоронці виявили запасний командний пункт рашистів із значним арсеналом зброї та військової техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Держбюро розслідувань.

Свій командний пункт російські окупанти облаштували в одному з будинків на околиці Балаклії. Туди вони стягнули цілий арсенал боєприпасів, який ретельно замаскували у підвалі.

Так, правоохоронці вилучили десятки ящиків із боєприпасами, серед яких – снаряди для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Крім того, на місці знайшли й дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців.

«Вилучені боєприпаси та техніку передали підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів», – кажуть у ДБР.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, українські військові звільнили 421 населений пункт на Харківщині. Зараз там працюють слідчі, судмедекспертиз та інші спеціалісти, аби задокументувати злочини, скоєні російськими військами під час окупації.

Відомо, що на звільненій від російських окупантів Харківщині правоохоронці виявили десять катівень, де ворожі війська знущалися над місцевими мешканцями. Найбільше їх влаштували в Ізюмі. Тут українців незаконно утримували, допитували, били, в тому числі й електричним струмом.

Про тортури електричним струмом, побиття та випалювання хрестів на тілі засвідчив мешканець Куп’янська, якого катували рашисти.

На околиці Ізюма знайшли масові захоронення вбитих українців. Наразі відомо про 445 поховань, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

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