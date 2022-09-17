Серед масових поховань в Ізюмі знайшли військових із зв’язаними руками

У звільненому від окупантів Ізюмі виявили поховання близько двох десятків українських військовослужбовців із зв’язаними руками. Це може свідчити, що вони були полоненими. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

Так, серед масових поховань, виявлених біля деокупованого Ізюма, знайшли одну братську могилу орієнтовно із двома десятками бійців ЗСУ.

Дмитро Лубінець зауважив, що українські військові були застрелені, а їхні руки були зв’язані позаду. Найвірогідніше, що військовослужбовці були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Разом із тим Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним у Харківській області.

Як уточнили у Нацполіції України, у перший день ексгумації тіл на масовому захоронені біля Ізюма слідчі розкопали із братської могили 17 військових ЗСУ, а також 22 загиблих цивільних людей.

«Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув», – кажуть у поліції.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ст.438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, про братську могилу біля Ізюма, де захоронено до 25 українських військових, стало відомо 15 вересня. Загалом за час російської окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад чотири сотні нових поховань, більшість із них має лише номери на саморобних дерев’яних хрестах.

16 вересня на місці провели першу ексгумацію вбитих українців, серед них були діти та семеро іноземців – громадян Шрі-Ланки, які були студентами медичного коледжу. На тілах людей зафіксували сліди тортур. За даними Нацполіції, наразі на кладовищі нарахували близько 445 захоронень, які окупанти почали робити ще з березня.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Після виявлених масових поховань в Ізюм захотіла прибути місія ООН з прав людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська повторили в Ізюмі Бучанську трагедію і вкотре закликав світ визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.