У катівнях на Харківщині окупанти били людей струмом, – поліція

На території деокупованої Харківської області правоохоронці виявили десять катівень, де російські війська утримували й знущалися над українцями. Відомо, що під час допитів людей катували електричним струмом. Про це під час брифінгу 16 вересня повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Під час роботи на звільненій від російських окупантів Харківщині правоохоронці виявили десять катівень, де ворожі війська знущалися над місцевими мешканцями.

За словами Ігоря Клименка, шість катівень росіяни облаштували у зруйнованому Ізюмі, ще дві – у Балаклії в приміщенні місцевого поліцейського відділення і в друкарні. Всюди були нелюдські умови утримання, в одну камеру могли посадити 40 людей. Відомо, що в катівнях українців могли тримати до 48 днів.

«Були тортури – ми бачили на руках у людей сліди від електричних оголених дротів, по яких пускали струм, коли допитували. Були знайдені молотки та удавки. Зараз ми проводимо слідчі заходи для встановлення ступеня ушкоджень, які отримали люди», – розповів глава Нацполіції.

Разом із тим правоохоронці вже встановили, що в катівнях діяли російський ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, підрозділи «Росгвардії» та військовослужбовці так званої «ЛНР».

Нагадаємо, біля Ізюма виявили братську могилу, де захоронено 25 українських військових. Крім військовослужбовців за час російської окупації на місцевому цвинтарі з’явилося близько 450 нових могил, більшість із них має лише номери на саморобних дерев’яних хрестах.

16 вересня тут провели першу ексгумацію вбитих українців, серед них були діти та семеро іноземців – громадян Шрі-Ланки, які були студентами медичного коледжу. На тілах людей зафіксували сліди тортур.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Після виявлених масових поховань в Ізюм захотіла прибути місія ООН з прав людини.

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