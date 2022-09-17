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Катували струмом і випалювали хрести: свідчення українця, якого катувала ФСБ у Куп’янську

Наталя Дуляба

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Працівники ФСБ Росії під час окупації міста Куп’янськ, що на Харківщині, катували місцевих мешканців струмом, випалювали на тілі хрести, били і погрожували розправою над родичами. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Спецслужби отримали свідчення куп’янчанина, який постраждав від тортур російської ФСБ. Він розповів, що через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську.

На допитах росіяни «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

«Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю, з чого, бо я в мішку був… Били битами чи залізними трубами», – розповідає жертва російських тортур і додає: декому паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови тримання незаконно ув’язнених українців також були жахливими: у двомісній камері утримували 8 людей.

«Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і Російська Федерація», – наголошують в СБУ.

Наразі правоохоронці і спецслужби встановлюють усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів, та збирають їхні свідчення.

Нагадаємо, на звільненій від російських окупантів Харківщині правоохоронці виявили десять катівень, де ворожі війська знущалися над місцевими мешканцями. Найбільше їх влаштували в Ізюмі. Тут українців незаконно утримували, допитували, били, в тому числі й електричним струмом.

Встановлено, що в катівнях на захоплених територіях України діяли російський ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, підрозділи «Росгвардії» та військовослужбовці так званої «ЛНР».

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