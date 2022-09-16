У звільненому Ізюмі провели першу ексгумацію вбитих українців

В деокупованому Ізюмі почали ексгумацію тіл українців із місця масового поховання. Серед загиблих є військові та діти, на тілах яких залишились сліди тортур. Про це написав президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

«Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім’я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете, не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу», – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, напередодні на кладовищі біля Ізюма знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 наших захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад 460 нових поховань, більшість із них має лише номери на саморобних дерев’яних хрестах.

Під час брифінгу 16 вересня голова Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що на місцях масових поховань біля Ізюма розпочали роботу криміналістичні лабораторії, судмедексперти та слідчі. Попередньо там нарахували близько 445 захоронень, які окупанти почали робити ще з березня.

«Характер тілесних ушкоджень, обставини та причини смерті людей будемо встановлювати. Тіла вбитих людей, які поховані там з березня, треба буде ексгумувати та ідентифікувати. Це робота на багато тижнів, але ми доведемо її до кінця і встановимо, хто цим займався», – підкреслив Ігор Клименко.

Також глава Нацполіції додав, що серед ексгумованих вбитих виявили не лише мешканців Ізюма, а й іноземців – семеро громадян Шрі-Ланки, студенти медичного коледжу.

Зі свого боку Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

У п’ятницю, 16 вересня, першочергово ексгумували тіла українських військовослужбовців. Після цього їх передадуть експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих.

«На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях, поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію», – додав Олег Котенко.

Крім того, на звільненій від російських окупантів Харківщині вже виявили щонайменше 10 катівень, одну з них рашисти влаштували й в Ізюмі.

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Фото: Facebook Володимира Зеленського